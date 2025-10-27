Quem é que incentiva mais ao ódio? Casa 'explode': «Vocês é que incentivam o ódio à Liliana»

No Secret Story 9, Voz questiona quem incentiva mais ao ódio e alguns concorrentes apontam o nome de Ana Cristina. A concorrente acredita que Bruno o faz, já que, ao contrário do concorrente, quando discute com alguém não vira costas nem corta relações. Fábio condena Ana Cristina por ter ficado contente quando Marisa Susana trouxe apenas gelo numa ida à despensa. Exaltada, Marisa Susana declara que, incentivar ao ódio é fazer o que os concorrentes que quiserem que Fábio lesse a carta fizeram. Afirma que o objetivo desse grupo era que Fábio recebesse uma carta da família que o motivasse a separar-se da Liliana. Instala-se o caos e Bruna justifica que falou com Fábio para reagir de acordo com o que sente. Veja tudo.

