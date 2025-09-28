Quem lidera na casa? Concorrentes elegem protagonistas

No Secret Story 9, a Voz lançou um novo desafio: cada grupo teve de escolher quem são os seus protagonistas. O primeiro grupo elegeu: Leandro, Marisa Susana, Bruna, Lídia e Ana. O segundo grupo destacou: Dylan Liliana, Raquel, Ana Cristina e Bruno. A escolha não deixou de gerar comentários e promete mexer ainda mais com as dinâmicas da casa. No final, Leandro, Marisa Susana e Bruna colocaram-se no pódio dos 3 protagonistas da casa.