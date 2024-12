Quem não merece estar na casa? Nomeados tomam decisões e justificam-se

O concílio dos nomeados continua e, desta vez, a Voz pergunta quem não merece continuar nesta experiência. João diz que este leque de nomeados tem jogadores muito versáteis, mas se tivesse que escolher alguém, teria de escolher a Jéssica. Explica que criou uma expectativa, pois considera que a personalidade dela, genuína, pode "ter chegado tarde demais". Acha que ela se divertiu mais nos últimos sete dias do que no restante tempo, pois está mais "livre, leve e solta". Agradece, pois tem-se divertido mais com a concorrente nos últimos dias.

Segue-se a Renata que também escolhe Jéssica. Diz que não tem que ver com falta de capacidade para estar no jogo, mas considera que seria justo qualquer outro concorrente sair, pois "têm feito um caminho desde o primeiro dia". Sente que a concorrente se absteve de ser ela própria e foi devagarinho. Acha que a concorrente preferiu manter uma linha que se ela fosse espectadora, não iria mexer sempre consigo, nem iria divertir-se com a mesma. Acha que de todos foi a que deu menos, por isso merece menos continuar.

Segue-se Heitor que admite que a concorrente que poderá ser expulsa é a Renata. Diz que em termos "de jogadora", sente que a concorrente entrou com um papel de vilã, tentou criar muita polémica e não conseguiu manter esse papel. Admite que pensa em estratégia a longo prazo e acha que isso pode prejudicar a Renata de alguma forma. De todos os nomeados, a Renata sempre foi a pessoa que pensou que poderia melhorar em alguns sentidos, relembrando que chegou a aconselhá-la.

Heitor sabe o jogo que a concorrente está a tentar fazer, mas nas últimas duas semanas pensou "não sei que tipo de jogo é que a Renata está a fazer". Do seu ponto de vista, acredita que se trate de "desgaste". Relembra que os argumentos da concorrente inicialmente eram bons e acabaram por se tornar "vagos".

Heitor explica que os concorrentes que criaram mais dúvidas no público são os que têm saído. Deixa claro que é próximo da Renata e tentou tornar o jogo da concorrente mais positivo, tal como já o fez com o João por ter receio que estivesse a ficar "queimado aos olhos do público". Diz ainda que a Jéssica tem o segredo por descobrir e isso é vantajoso para a mesma.

Segue-se Maycon que diz que escolheria a Jéssica, pois até a mesma assumiu que não deu o suficiente e todos têm noção que foi assim mesmo. Diz que os restantes concorrentes têm tentado bastante manter-se presente. Acha que se a Jéssica for salva vai manter este registo, mas acha que pode ser tarde demais.

Jéssica admite que estava indecisa em relação a dois nomes, mas a verdade é que acha que será o Maycon a ser expulso. Diz que o concorrente inicialmente estava muito ativo, dava opiniões que "acrescentavam", agora vê o concorrente mais isolado, a dar a sua opinião aos amigos apenas, por isso é que tem aparecido mais vezes nas VTs. Do seu ponto de vista o concorrente está mais apagado.