Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono

No Secret Story 9, os concorrentes são desafiados a tomar uma decisão: entre Marisa Susana e Leandro, qual dos dois procura mais protagonismo? Feita a eleição, um destes concorrentes vai diretamente para a cadeira das trevas enquanto o outro vai para o cubo.

Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País