Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente»

No Secret Story 9, Dylan, Joana, Rui, Mariana e Bruna partilham quem são as “plantas da casa”. Joana sugere Bruno Miguel e Rui comenta que o concorrente pode até ser uma pessoa porreira, mas se não jogar, vai embora.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
