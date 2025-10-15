Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a responder perguntas que há muito guardavam. Dylan foi o primeiro a participar e lançou um desafio a Rui: sem olhar a afinidades, deveria apontar cinco pessoas que considera os melhores jogadores da casa e cinco que poderiam sair já naquele momento. Rui respondeu sem hesitar. Segundo o concorrente, Liliana, Leandro, Dylan, Marisa Susana e Bruna são os que se destacam como os melhores participantes da casa. Por outro lado, Vera, Marisa, Ana Cristina, Ana e Inês foram apontadas como as que menos fariam falta se saíssem hoje, deixando claro o seu ponto de vista sobre o jogo.
