«Quer ou não ir com o Fábio à final?»: Cristina Ferreira questiona Liliana e o caos instala-se na casa

No Secret Story 9, Liliana tem estado no centro das críticas dos colegas, e foi até acusada de «pisar» o namorado, Fábio, e de «fazer jogo sujo». No Especial, todos assistiram às imagens em que a concorrente diz que não quer ir à final com o namorado e o caos instala-se.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

