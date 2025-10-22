«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro

No Secret Story 9, Leandro e Rui pegam-se no jardim. Rui acusou Leandro de não responder ao que lhe é perguntado. O concorrente exalta-se e o ambiente fica tenso. Mais tarde, Bruna acaba por criticar o colega e acusa: «Quer ser ‘Zé Povinho’».

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

