«Quero muito namorar contigo e...»: Após clima de tensão, o casal troca juras de amor

No Última Hora do Secret Story 9, Liliana continua amuada por sentir que Fábio não lhe deu a atenção que merecia quando regressou do quarto secreto. O concorrente tenta desvalorizar as queixas da namorada, mas acaba por dizer que ela só pensa no seu umbigo. Durante a conversa, o estado de espírito do casal vai oscilando até que acabam por ficar bem e, enquanto se abraçam, Fábio diz-lhe que quer ter filhos com ela.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18