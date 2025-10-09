Já chegámos ao whatsapp!
«Quero que ela saia e fale com o Zé»: Fábio deixa tudo às claras em relação a Liliana

No Secret Story 9, depois do Especial em que o segredo de Liliana foi desvendado por Raquel, os concorrentes reuniram para falar sobre o assunto. Fábio falou sobre o tema e mostrou-se muito incomodado com toda a situação. Veja as declarações completas.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

 

  • Hoje às 00:16
Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha
01:02

Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha

09:35
Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé
01:59

Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé

09:33
Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir
04:44

Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir

09:23
Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar»
00:40

Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar»

00:32
Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»
02:15

Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»

00:30
Fábio procura alento nos braços de Vera: «Ela é minha amiga, mas tu estás em primeiro»
04:54

Fábio procura alento nos braços de Vera: «Ela é minha amiga, mas tu estás em primeiro»

00:26
Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio
01:13

Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio

Ontem às 22:05
Fábio recebe alerta de Vera, mas garante: «Não a vou abandonar»
04:45

Fábio recebe alerta de Vera, mas garante: «Não a vou abandonar»

Ontem às 23:44
Drama após a revelação do segredo. Liliana quer desistir
02:53

Drama após a revelação do segredo. Liliana quer desistir

Ontem às 23:39
Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial
03:07

Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial

Ontem às 23:16
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

Ontem às 22:38
Afinal, ex-noivo Zé traiu ou não Liliana? A confissão mais esperada: «Errei com ela…»

Afinal, ex-noivo Zé traiu ou não Liliana? A confissão mais esperada: «Errei com ela…»

Há 1h e 44min
Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

Ontem às 22:05
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Ontem às 21:05
«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

Ontem às 16:57
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Ontem às 16:34
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

Ontem às 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

Ontem às 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

Ontem às 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Ontem às 19:12
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

6 out, 00:53
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Ontem às 21:05
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Ontem às 16:34
Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Ontem às 16:32
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Ontem às 15:14
24h depois de terminar noivado com Zé, Liliana já beijou Fábio e ainda falou da relação: «Desanimava porque estava ali sempre com ele»

24h depois de terminar noivado com Zé, Liliana já beijou Fábio e ainda falou da relação: «Desanimava porque estava ali sempre com ele»

Ontem às 12:24
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

Ontem às 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

Ontem às 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

Ontem às 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

6 out, 00:08
Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Ontem às 14:57
Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

7 out, 20:49
Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

7 out, 18:24
Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

7 out, 17:26
Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

7 out, 17:11
