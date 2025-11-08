Já chegámos ao whatsapp!
Raquel aponta o dedo a Leandro: «Está ali a controlar o que toda a gente come»

No Secret Story 9, Raquel mostra-se visivelmente irritada com a postura de Leandro e acusa-o de controlar tudo o que os colegas comem. Ana Cristina acrescenta que Leandro tenta passar a imagem do «povinho que passa fome». As duas concorrentes deixam claro que perderam a paciência com o colega.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Ontem às 17:31
