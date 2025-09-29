Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha»

No Secret Story 9, Marisa e Raquel conversam a sós no quarto, sobre Liliana, acabando por fazer duras críticas sobre a concorrente.

Recorde que esta conversa acontece depois de uma gala intensa, em que Liliana foi confrontada pelo noivo Zé, no confessionário.

Zé surgiu nas primeiras imagens visivelmente nervoso, isolado na sala do Cubo. Foi aí que, em conversa com Cristina Ferreira, desabafou sobre o que sente ao ver Liliana no programa: “Esta menina que está ali no programa não é, de todo, a menina que conheci… e é isso que me choca. É um choque enorme para mim”.

Do outro lado da casa, sem imaginar que o noivo já estava por perto, Liliana confessava o seu estado emocional: “Tem sido confuso, sinto-me no fundo do poço”.

O ambiente tornou-se ainda mais tenso quando ambos assistiram a imagens que mostravam a crescente proximidade entre Liliana e Fábio. Em lágrimas, a concorrente admitiu: “Agora sinto muita vontade de estar com o Fábio, sinto-me bem ao pé dele… mas não consigo ir mais longe, porque tenho alguém cá fora.”

Num momento particularmente tocante, Liliana recebeu uma caixa com uma mensagem escrita por Zé. Uma frase destacou-se: “Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros.”

A reação de Zé não tardou. Emocionado, não conteve as lágrimas e revelou que pondera terminar a relação: “Já me deu muitas razões para o fazer… dei-lhe tudo e mais alguma coisa. Por esses quatro anos de relação é que não o faço, caso contrário já o teria feito”.

No final deste momento carregado de emoção, Cristina Ferreira dirigiu-se a Zé com palavras impactantes, sublinhando o peso da decisão que ambos terão de enfrentar fora da casa.

Veja tudo aqui:

Acompanhe tudo ao minuto