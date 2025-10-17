Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó»

No Secret Story 9, Raquel teve acesso a imagens exclusivas e escolheu assistir ao almoço especial de Mariana, Vera e Liliana. O encontro entre as três foi marcado por má-língua e comentários afiados, e no confessionário, Raquel não poupou nas críticas. A concorrente afirmou que Mariana é falsa, Liliana “acha-se a rainha da cocada” e Vera está convencida de que faz um bom jogo, quando na verdade “só dorme, come e se maquilha”. No fim, rematou com ironia: “As três só têm uma nota — dó”.
