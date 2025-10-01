Raquel defende Dylan e 'ataca' Vera: «Ontem o Fábio também quebrou a tua confiança e tu...»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a fazerem as perguntas que há muito têm guardadas. Marisa pergunta a Vera porque é que esta não falou com o Dylan em privado e expôs a situação à frente de toda a gente. Vera justificou-se, mas Raquel interveio e criticou a colega. Veja tudo.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!