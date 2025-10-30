Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz»

No Secret Story 9, de manhã, Raquel e Marisa recordaram a tensão da noite anterior, quando Pedro se exaltou e gritou com Marisa. A concorrente deixou claro que não aceita ser mandada calar por ninguém, especialmente por pessoas que mal conhece. Raquel criticou duramente a atitude de Pedro, descrevendo-a como deplorável, e lamentou que Marisa se intimide perante ele, mesmo sendo alvo de agressividade frequente. Mais tarde, Pedro tentou aproximar-se e resolver a situação, mas Marisa não demonstrou interesse em se reconciliar.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18