Raquel e Marisa de costas voltadas e a culpa é das refeições

No Secret Story 9, as refeições voltaram a ser motivo de discórdia entre os concorrentes. Marisa e Raquel entraram em confronto direto, com Marisa a afirmar: «Quem não gosta mete para o lado». Raquel não deixou a crítica sem resposta e rebateu de imediato: «Não é bem assim».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país