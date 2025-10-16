Já chegámos ao whatsapp!
Raquel entrega envelope a Pedro Jorge e este riposta: «Se (...) num mês, ela nem queira ver em três...»

No Secret Story 9, os concorrentes iniciam uma nova dinâmica onde a base principal são os seus desejos. Raquel entrega o envelope "desejo que seja menos irritante" a Pedro Jorge. Durante essa mesma entrega, Raquel tem um mini conflito com Marisa Susana, por esta ser realmente a pessoa "mais irritante" para si. Raquel acusa Pedro Jorge de não ter frontalidade. Já o marido de Marisa riposta. 

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

  • Secret Story
  • Hoje às 11:25
