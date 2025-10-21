Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti»

Durante a eleição do novo chefe de limpezas, a Voz destacou o empenho de Marisa Susana, lembrando que foi a concorrente responsável por preparar todos os pequenos-almoços. Questionados sobre eventuais objeções à sua nomeação, vários participantes, entre eles Bruna, Raquel, Dylan, Bruno, Inês, Rui e Pedro, manifestaram desacordo, gerando um clima de discórdia. Marisa Susana defendeu-se das críticas e envolveu-se numa troca acesa de palavras com Raquel. Liliana também interveio na discussão e acabou por trocar acusações com Raquel. No desfecho da votação, foi esta última quem conquistou o cargo de nova chefe de limpezas da semana.