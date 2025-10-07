Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável

No Secret Story 9, os concorrentes participaram numa divertida e intensa dinâmica de «Speed Date dos Segredos». A prova consistia em um participante fazer perguntas diretas sobre os segredos, enquanto o outro tinha de responder com total sinceridade. Durante a dinâmica, Raquel fez várias perguntas que se aproximaram perigosamente do segredo de Liliana, deixando o ambiente ainda mais tenso. No final, a reação da concorrente foi simplesmente impagável.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
