Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio

No Secret Story 9, após o grupo ter acesso à pista dos gráficos a subir, Raquel tentou despistar os colegas em relação ao seu segredo “Fui escolhida pelo público”. Fábio acabou por acertar em cheio, afirmando que a concorrente foi a última a entrar na casa, deixando-a visivelmente tensa. Ainda assim, Raquel manteve a postura e tentou ludibriar o grupo, sugerindo que os gráficos poderiam estar relacionados com um antigo vencedor do programa e que talvez exista um familiar de um ex-concorrente dentro da casa.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
