«Rasca, baixo nível, jogo sujo...»: As imagens mais quentes do dia que levaram à tensão em direto na gala

Na Gala do Secret Story 9, os concorrentes são confrontados com imagens quentes do dia em que Leandro, Liliana e Fábio protagonizaram uma grande discussão. Vários insultos e acusações foram trocadas entre os três. Fábio chegou mesmo a ficar muito perto fisicamente de Leandro e confrontaram-se olhos nos olhos. Agora, na gala em direto, os três concorrentes discutem sobre o que aconteceu hoje.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9