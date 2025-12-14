«Rasca, baixo nível, jogo sujo...»: As imagens mais quentes do dia que levaram à tensão em direto na gala

Na Gala do Secret Story 9, os concorrentes são confrontados com imagens quentes do dia em que Leandro, Liliana e Fábio protagonizaram uma grande discussão. Vários insultos e acusações foram trocadas entre os três. Fábio chegou mesmo a ficar muito perto fisicamente de Leandro e confrontaram-se olhos nos olhos. Agora, na gala em direto, os três concorrentes discutem sobre o que aconteceu hoje.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão.
