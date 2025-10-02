Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço

No Secret Story 9, Vera e Dylan decidiram esclarecer as diferenças e tiveram uma conversa sincera. O concorrente admitiu que não consegue ficar ofendido com as palavras dela porque gosta dela e confessou que lhe custou muito estarem afastados. Apesar de garantirem não ter nada, Dylan disse apenas querer poder passar por Vera e dar-lhe um simples bom dia. Mesmo depois dos insultos trocados, os dois acabaram por se reconciliar com um abraço.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
