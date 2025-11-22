Já chegámos ao whatsapp!
Reconciliação apaixonada: Fábio e Liliana selam as pazes com beijo sem fim

No Secret Story 9, Fábio fica chateado com Liliana pela primeira vez enquanto namorados. Tudo aconteceu depois de Liliana depois de a concorrente o ter incomodado enquanto tentava descansar. Depois da discussão, o casal fez as pazes e selou o momento com um beijo sem fim.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País 

  • Secret Story
  • Ontem às 20:50
