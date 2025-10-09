«Reduz-te à tua relaçãozinha insignificante»: A chorar, Liliana reage a Pedro e este quebra por causa da mulher

Liliana volta a quebrar nos braços do Leandro e, assim que Pedro comenta que está chocado com toda a situação, estala a discussão. Liliana acusa Pedro de ser uma m*rda de pessoa e o concorrente não se deixa ficar sugerindo que se dedique à sua “relação insignificante”. Saturado, Pedro senta-se no sofá, declarando que vai desistir do programa e culpa Marisa que está à sua frente. O casal envolve-se numa forte troca de acusações. Marisa assume ter ciúmes da relação que Pedro mantém com outras concorrentes e o marido contesta que é o seu jogo, ao contrário do da mulher, que parece ter sentimentos genuínos. Marisa declara que, ao contrário do Pedro que entrou no programa para fazer casal e se arma em garanhão, todos a respeitam. Em confessionário, Pedro desfaz-se em lágrimas, justificando que, ao contrário da Marisa, não pode revelar o que sente, nomeadamente falar dos seus filhos.

