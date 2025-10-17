Regresso triunfal: Leandro volta após falsa desistência e traz presente para Mariana

No Secret Story 9, o regresso de Leandro após a falsa desistência gerou reações mistas dentro da casa. Enquanto alguns colegas o receberam com abraços e entusiasmo, outros mostraram-se visivelmente desagradados com o seu retorno. Bruna, por exemplo, afirmou nunca ter acreditado na sua saída. Como recompensa por ter cumprido a missão com sucesso, Leandro recebeu o poder de atribuir dois votos nas próximas nomeações e decidiu direcioná-los a Mariana. No confessionário, o concorrente admitiu ter ficado feliz por voltar, reconhecendo que “nunca devia ter sequer pensado em sair”.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto