Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9

No Secret Story 9, os grupos Reis da Treta e Gang dos Frescos protagonizaram um confronto divertido e cheio de farpas durante um ‘Roast’. Os concorrentes não pouparam críticas e piadas uns aos outros, levando o clima da casa a momentos de tensão e gargalhadas.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

