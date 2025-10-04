Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9

No Secret Story 9, os grupos Reis da Treta e Gang dos Frescos protagonizaram um confronto divertido e cheio de farpas durante um ‘Roast’. Os concorrentes não pouparam críticas e piadas uns aos outros, levando o clima da casa a momentos de tensão e gargalhadas.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Ontem às 18:05
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite
01:43

Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite

22:45 Ontem
Liliana para Pedro: «És poucachinho»
05:53

Liliana para Pedro: «És poucachinho»

22:32 Ontem
Liliana passa-se com Pedro: «Não tens de falar assim para as mulheres»
03:36

Liliana passa-se com Pedro: «Não tens de falar assim para as mulheres»

22:21 Ontem
Caldo entornado! Pedro em discussão com Lídia e Liliana
10:24

Caldo entornado! Pedro em discussão com Lídia e Liliana

22:08 Ontem
Sandro separa-se do grupo e janta sozinho, de costas voltadas para todos
01:43

Sandro separa-se do grupo e janta sozinho, de costas voltadas para todos

22:05 Ontem
Lídia emociona ao recordar fim de relação de 10 anos
08:36

Lídia emociona ao recordar fim de relação de 10 anos

22:03 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa
03:21

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Ontem às 18:16
Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Ontem às 19:53
Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial
03:49

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

Ontem às 18:57
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial
04:08

Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial

Ontem às 18:51
Ver Mais

Notícias

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Há 3h e 7min
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ontem às 20:16
O amor venceu: Os detalhes secretos do anel e do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

O amor venceu: Os detalhes secretos do anel e do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Ontem às 20:15
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ontem às 20:16
Exclusivo: Afonso Leitão conta como escondeu pedido de namoro de Catarina Miranda
00:32

Exclusivo: Afonso Leitão conta como escondeu pedido de namoro de Catarina Miranda

Ontem às 20:12
As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão
00:31

As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão

Ontem às 20:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Há 3h e 7min
Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

Há 3h e 31min
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ontem às 20:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente namorados. Pedido feito na TVI... com direito a beijo na boca!

Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente namorados. Pedido feito na TVI... com direito a beijo na boca!

Ontem às 20:00
O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Ontem às 19:57
Em Paris, Daniel Panelo pediu Margarida Castro em casamento? Descubra a verdade!

Em Paris, Daniel Panelo pediu Margarida Castro em casamento? Descubra a verdade!

Ontem às 15:09
Gonçalo Quinaz passa por mudança... com ajuda de ex-concorrente do "Big Brother": "Façam o mesmo que eu"

Gonçalo Quinaz passa por mudança... com ajuda de ex-concorrente do "Big Brother": "Façam o mesmo que eu"

Ontem às 14:53
A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

Ontem às 12:36
Ver Mais Outros Sites