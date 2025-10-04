Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9

No Secret Story 9, os grupos Reis da Treta e Gang dos Frescos protagonizaram um confronto divertido e cheio de farpas durante um ‘Roast’. Os concorrentes não pouparam críticas e piadas uns aos outros, levando o clima da casa a momentos de tensão e gargalhadas.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.