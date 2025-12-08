Relação de Fábio e Liliana é ridicularizada pelos colegas: «Conteúdo barato»

No Secret Story 9, a relação de Fábio e Liliana volta a ser alvo de comentários mordazes por parte de Inês e Pedro. Ambos ridicularizam a dupla, apontando falta de autenticidade e exagero nas demonstrações. A crítica mais dura surge de Pedro, que dispara sem hesitação: «Conteúdo barato», deixando o casal visivelmente incomodado e aumentando a tensão no grupo.