Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge tentaram esclarecer tudo após uma intensa discussão, mas estão longe de ter feito as pazes. As emoções estiveram à flor da pele durante todo o confronto, com acusações e ressentimentos antigos vindo à tona. No final, Pedro Jorge tomou uma decisão drástica: pôs fim ao relacionamento e as costas a Marisa e a reação da concorrente deu que falar.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!