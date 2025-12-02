Relação em risco? Liliana fica em pranto no confessionário

No alpendre, a Liliana mostra-se revoltada por estar nomeada e o Fábio acredita que a namorada não será a concorrente expulsa. A Liliana condena os comportamentos do Pedro e o Fábio atira que foi ela a dar confiança. A concorrente critica o Fábio por ter mudado de postura consigo e questiona se acha que está a ser um bom namorado. O Fábio garante que vai terminar com as brincadeiras e os dois acabam por não se entender. Já sozinha no quarto, a Liliana chora e confessa à Voz que tem sentido que o Fábio está a reprovar várias das suas atitudes.