Renata, a «drama queen», enfrenta o espelho e questiona defeitos: «Um olho maior que o outro, uma pálpebra descaída...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Renata enfrenta a consequência de se olhar ao espelho por ter sido eleita a Drama Queen da casa e Rita, na companhia de Maycon, pergunta se não está perfeita naquela perspetiva e calada. Renata pergunta se não acham que lhe falta uma pestana e Maycon atira que ela é linda e que a única coisa que falta está dentro da cabeça: compreensão e deixar de ser Drama Queen. Renata pergunta se ele não gosta como ela é e Maycon diz que dá sempre para melhorar. Rita abandona e diz que se está a sentir a mais. Renata pede para Maycon ficar ao lado dela, pois é estranho estar ali sozinha e Maycon abandona. Renata diz que vai começar a chorar. Maycon regressa para perto da namorada e senta-se ao seu lado. Renata pede para ele falar com ela e pergunta o que é que ela comeu de manhã. Renata pergunta se ela devia pintar o cabelo e Maycon questiona porquê. Renata confessa que sente que está com um olhar triste e só pode ser de o aturar. Maycon pede para ela não fazer com que ele queira sair dali e Renata pede para ele se levantar para perto dela. Maycon responde que ela ainda agora disse que estava farta de o aturar e agora chama-o. Renata responde que tal era “uma ilusão” e acrescenta “obrigada por tudo”. Maycon aproxima-se do espelho e Renata mostra-lhe as rugas por aturá-lo. Maycon levanta-se e diz que a concorrente o está a chatear. Rita junta-se e pergunta quem é que é mais dramático: ela ou o Maycon. Renata diz que foi ele. Depois, a concorrente diz à Rita que “isto” de se olhar ao espelho cria problemas do foro psicológico e é grave. Rita pergunta qual é a lei que vai meter para a Voz por estar a mexer com o psicológico. Questiona se há algo na constituição e Renata diz que há muito, sendo que vai ter de ser “reinsersada” por causa disto. Rita pergunta quanto vale a indeminização e Renata confessa que não sabe, mas isto custa no mínimo 2.000€, pois vai ter de comprar calmantes. Rita diz que, de facto, sente que está a ser traumatizante. A concorrente pergunta se a imagem que ela tem dela muda e Renata diz que sim. Às tantas, Renata diz que aproveitaram para mandar “boquinhas” e Rita diz “é, é, está tudo a extrapolar”. Renata lembra que até disse que quando usou a palavra “agressiva” pediu desculpas, mas já percebeu que para o menino Gonçalo nada serve de desculpas. A Rita diz que não há argumentos e Renata confirma. Rita pergunta à Renata qual foi a situação mais dramática nesta casa e a concorrente diz que foi a situação da lavanda e do desperdício. Rita questiona se ela mudava alguma coisa e Rita atira que tinha ido limpar logo, mas de resto fazia tudo igual.