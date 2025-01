Renata: «A única pessoa que o Afonso não vai trair é a Rita»

Desafiados pela Voz, os concorrentes escolhem um saco de um colega e revelam aquilo que sentem. A Iury considera que a Inês é desagradável, por achar que todos são aborrecidos e acusa-a de olhar para os outros como se fossem inferiores. No confessionário, a Inês condena que queiram passar a imagem de algo que não é e afirma que o facto de a Iury não se saber justificar a tira do sério. A Joana escolhe desabafar sobre o Afonso, considerando que o concorrente é um “vira-casacas”, por deixar de se dar com uns concorrentes para estar próximo apenas da Rita e da Iury, aproveitando-se da genuinidade da última. Os dois acabam por se envolver num bate-boca, em que o Afonso atira que a Joana está incomodada por estar mais próximo de quem a fez “sair do salto”, a Iury. Em estúdio, Renata comenta.