Renata abre o coração a Maycon: «Precisava que lutasses um bocadinho por mim»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Renata abre o coração com o Maycon sobre o período em que estiveram separados. Confessa-se magoada com a rejeição que sofreu por parte do namorado e sente-se triste com o desinteresse do Maycon. O concorrente assume que precisa de momentos sozinho para limpar a sua cabeça e lembra que já a tinha avisado dessa necessidade. A Renata admite que precisa que ele lute por ela.