No Secret Story, Concorrentes descobrem que «atração» de Diogo Alexandre por Renata era missão e as reações são inéditas. Diogo Alexandre explica porque é que continuou a fingir interesse por Renata, mesmo após concluir a missão. Renata afirma que desconfiava da missão do «interesse» de Diogo e o estúdio reage com risos altos.