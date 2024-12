Renata confronta Diogo Alexandre sobre missão: «O mal que eu fiz às pessoas... pedi desculpa»

No Secret Story - Casa dos Segredos, com todos reunidos, a Renata fala sobre a missão secreta do Diogo fingir-se apaixonado por ela, referindo que sentia um desconforto constante e que o concorrente nunca respeitou isso: “Para o Diogo vale tudo em jogo”. O Diogo explica que apenas levou a sério a missão e assume mesmo que chegou a duvidar se teria mesmo algum interesse pela concorrente. A Renata acusa-o de não ter sabido acabar a missão, o que leva o Leo a entrar em defesa do Diogo, afirmando que a Renata surfou na onda da missão, tal como os bons jogadores fazem. A concorrente emociona-se, mas o Leo mostra-se implacável na sua argumentação.