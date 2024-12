Renata considera-se a pior jogadora da casa? Escolha da concorrente gera forte discussão

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz desafia os concorrentes a posicionarem-se de acordo com aquele que acreditam ser o Ranking dos jogadores do Secret Story. O facto de a Renata se colocar na última posição gera discórdia. A concorrente admite não se sentir confortável por estar em último, mas acredita que é o sítio onde todos acham que deve estar. O João é o mais indignado, não concordando com a posição da Renata e, no confessionário, o concorrente ridiculariza a atitude da nortenha. O Maycon defende a companheira, atirando que o “menino João” está apenas a querer jogo.