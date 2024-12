Renata descontente com o pódio de Gonçalo: «Odeio que me façam de parva»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na eleição do top 5 dos finalistas, o Gonçalo elege como grande vencedora a Margarida e por último elege a Renata por ter sido uma jogadora que provocou muitas situações na casa de forma premeditada. A Renata não concorda com o colega referindo que é genuína e que nunca foi calculista em nenhum momento. O tema “Diogo Alexandre” entra outra vez na discussão e a Renata acaba por exaltar-se acusando o colega de ser calculista e premeditado e acusando também o Gonçalo de ter sido injusto na sua classificação.