Renata e Heitor têm consequência de estarem algemados e serem 'maus' para os colegas! Veja como correu

A Renata e o Heitor cumprem a consequência de estarem algemados e, como Mean Brothers, assumem um papel mordaz, comentando a prestação de alguns concorrentes. Juntamente com o João, os Mean Brothers criticam as cantorias da Margarida, considerando que o namorado devia deixá-la cantar mais. Já sobre o Diogo, afirmam que tem de treinar muito o corpo para poder ter força para hastear a bandeira da vitimização.