Renata é implacável com Margarida: «A vida não é só injusta para ti»

A Voz desafia os concorrentes a jogarem ao último “Chupa Limão” desta edição do Secret Story. Dirigindo-se à Renata, a Margarida questiona o que a concorrente faria caso fosse ela a ganhar o prémio final, já que a nortenha sempre afirmou que ela não está a fazer nada no jogo. A Renata diz que a Margarida é alguém inspiradora e se isso acontecer, vai dar-lhe os parabéns. A Margarida considera que a Renata lhe apontou o dedo muitas vezes no passado, insinuando que agora está a ser interesseira. As duas concorrentes entram em discórdia e o Maycon condena a Margarida por estar a bater na mesma tecla de se sentir “atingida”. A Margarida insiste que foi rebaixada e a Renata, exaltada, atira que todos tiveram momentos assim e não foi fácil para ninguém.