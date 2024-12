Renata elogia Gonçalo e Margarida: «Quem me dera a mim ter uma relação como a vossa»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na análise ao grupo de finalistas, o Leo refere que o Gonçalo por vezes foi apenas “o namorado da Margarida”. O visado defende que sempre teve uma voz própria, mas que teve muitas vezes de lidar com pessoas que apontaram o dedo à namorada. A Margarida intervém em defesa do namorado, criticando o comentário que a Renata fez durante a gala quando disse que o Gonçalo é apenas a voz da Margarida, que é o cérebro. A Renata defende que simplesmente os analisou consoante um critério, sem inferiorizar ninguém e termina dizendo que não estava a criticar, acrescentando ainda: “Quem me dera a mim ter uma relação como a vossa”.