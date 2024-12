Renata em lágrimas depois de ver imagens: «Estou um bocadinho farta»

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira, Diogo Alexandre e Maycon são postos frente a frente, depois de um grande desentendimento, para assistir às imagens da brincadeira de Diogo Alexandre que levou Renata a ficar indignada:

Após o Especial, Diogo Alexandre questiona Renata se ela não estará em missão quando ameaça desistir do jogo. Renata nega, ofendida, e Diogo atira que caso ela desista, ele vai atrás. Quando Renata conta a Maycon, o concorrente mostra-se estupefacto e afirma que o Diogo “merece uma chapada”. Revoltado, Maycon pede a Renata para ser mais dura com Diogo e apelida-o de “ratinho”. A concorrente não gosta que o namorado lhe diga o que deve ou não fazer e o casal acaba por se chatear.

Fora de si, Maycon confronta o Diogo Alexandre e num discurso muito agressivo, diz-lhe que está absolutamente farto dele. Desesperado, o concorrente pede-lhe para parar de se meter na sua vida. Ao mesmo tempo, no confessionário, a Renata ri-se da situação, pois está em missão.

É a vez de Renata confrontar Diogo Alexandre. Volta a por em prática os seus dotes de atriz para afastar a ideia de que está em missão. A concorrente é de tal forma credível que Diogo quase que se emociona arrependido de ter dito que ia atrás dela. Na casa, Renata chora e faz a mala, mas no confessionário, a concorrente ri-se orgulhosa do seu papel.