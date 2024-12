O jogo do “Chupa Limão” continua e o Leo recorda o episódio em que colocou o lenço no pescoço do Gonçalo e, ao contrário do que aconteceu no momento, o mais novo referiu mais tarde que sentiu dor. O Gonçalo afirma que apenas respondeu à apresentadora e, bastante indignada, a Renata insurge-se por sentir que o momento em que colocou shampoo no chão não foi visto com a mesma leveza. Os ânimos acabam por se exaltar entre a concorrente e o Leo.