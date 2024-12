Renata faz balanço da sua participação: «Não somos fracos por mostrarmos alguma fragilidade»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Renata é a primeira dos finalistas a ter um momento intimista de reflexão com a Voz sobre o seu percurso. Lembra que para entrar na casa precisou de um empurrão e que sairá da casa com a certeza de que será um mulherão. Confessa que descobriu que não há problema em mostrar as fragilidades e admite ainda que esta experiência veio mostrar que estava preparada para amar. Sabe que a relação teve altos e baixos, mas a verdade é que o Maycon já mostrou que gosta dela e que não desiste.