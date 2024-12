Renata no confessionário em lágrimas: «Sinto que estou a fazer mal às pessoas»

Depois do Especial, o Heitor e o Marcelo condenam a atitude da Renata, considerando que a imagem do Maycon ficou prejudicada por causa da concorrente. No confessionário, o Heitor admite estar desiludido com a Renata porque a concorrente teve oportunidade de defender o Maycon mas, pelo contrário, “enterrou-o” ainda mais. Na pérgula, a Renata desculpa-se ao Diogo, dizendo que nunca o quis pôr em causa. No confessionário, o João condena a atitude da Renata por estar a prejudicar o Maycon. Já a Renata, bastante melindrada, desabafa com a Voz, revelando que se sente mal por estar a magoar quem está à sua volta e por mostrar uma jogadora que não quer ser.