Renata para Gonçalo: «O que trazes para aqui são temas fora de prazo»

João Ricardo pergunta a Renata o que quis dizer quando disse a Marcelo que ele «foi com demasiada sede ao pote». Renata explica ao colega que, ao dizer coisas como «a máscara caiu», «eu estou a provar», é ir com demasiada sede ao pote, ainda que saiba que ele tem um caminho que quer seguir. Para si, estas expressões revelam alguma malícia da parte do colega.

Gonçalo lembra que Renata disse a Marcelo que ele e Margarida «já deram o que tinham a dar». A concorrente explica que eles não criam coisas no jogo, não os vê a entregar mais jogos porque atacam sempre os mesmos com as mesmas coisas.