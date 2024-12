No Secret Story, Renata e Marcelo têm um almoço especial a dois. Durante a refeição, Renata continua a afirmar querer desistir. Em conversa, a concorrente afirma que na dinâmica de hoje 'vai rebentar com toda a gente', uma vez que se vai embora e não tem mais nada a perder. Recorde-se de que Renata continua em missão e a fingir que quer desistir do programa.