Renata prega partida, Diogo Alexandre responde na mesma moeda e a concorrente fica revoltada: «Que amanhã sejas expulso»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a noite foi agitada! Renata, João Ricardo e Marcelo acordaram os colegas com algumas partidas que envolviam por máscara para o cabelo no corpo. O burbirunho acabou por acordar todos, incluindo Diogo Alexandre que tentou ripostar com spray.

A gritaria começou com Renata aos berros com Diogo Alexandre, por causa do spray que, segundo o que disse, podia ter cegado alguém: «Ganha juizo na cabeça!»

Renata foi mais longe e disse, com alguma revolta: «Que amanhã sejas expulso daqui para fora! Isso é muito grave Diogo!»

Antes disto, Diogo e Marcelo já tinham tido um confronto aceso, depois de Diogo ver restos de máscara no chão do quarto e achar que havia o perigo de alguém escorregar, cair e magoar-se. Diogo acabou a confrontar Marcelo cara a cara na casa de banho: «És mesmo um palerma».

Marcelo, visivelmente indignado com esta afronta, atirou a Diogo: «Está quieto e está calado e voltas para o teu canto (...) Mas pensas que és quem!? Este tem a mania que é aventureiro».

O clima acabou mesmo por azedar e os dois tiveram de ser separados. Veja o momento: