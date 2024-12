Renata reage a expulsão Maycon: «Que espere por mim ou arranco rasta a rasta»

Secret Story

Há 2h e 25min

No Secret Story - Casa dos Segredos, nas reações às duas saídas da noite, o Diogo e o Leo mostram-se muito surpreendidos com a expulsão do João. Já a Renata, faz questão de destacar o mérito dos dois expulsos e manda um beijinho especial ao Maycon: “ele que espere por mim, ou arranco-lhe rasta, a rasta”. Quando questionados se o leque de finalistas é justo ou se fariam alguma troca, a Renata diz que o Diogo não segue a linha de jogo certa e trocava-o pelo João, trazendo também o Maycon de volta em troca do Gonçalo ou da Margarida. A Renata acaba por ser a única a ter trocas a apontar, pois, mesmo o Diogo elogia o jogo da concorrente e, portanto, não a retirava do top 5.