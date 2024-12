Renata reage a VT de apresentação de Diogo Alexandre: «Zero segredos, zero inteligência...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, continuam a ver as VTs de apresentação e, enquanto veem a do Diogo, a Renata comenta “bem calmo”. Depois de verem que o Diogo queria bater o record de mais segredos acertados, todos riem e a Voz diz que a missão falhou! A Renata ainda tenta atacar o colega, dizendo que tem zero inteligência, mas o Gonçalo pede calma porque o programa está a acabar e todos riem. Por fim, assistem à VT do Leo, ao que a Renata comenta: “Humilde, sempre”, acabando por admitir que nas imagens o concorrente parecia mais tímido.