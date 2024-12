Renata responde a acusação de Diogo Alexandre: «Diz-me alguém que se tenha escapado das minhas garras»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na continuação da cadeira quente, o Maycon condena o facto de a Renata ter escolhido o Diogo como um dos jogadores que mais deram à casa mesmo não concordando com o jogo do rival. O João acrescenta ainda que a Renata disse que o Diogo é “poucachinho” e acaba por dizer que a Renata parece o Jorge Jesus a argumentar. Renata não se deixa ficar e acusa o concorrente de ter a cabeça quadrada.