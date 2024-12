Renata surpreende todos: «Estou a ser traída pelo Heitor...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante uma atividade, a Renata confessa que já se sentiu traída pelo Heitor quando a acusou de ser uma personagem e procurar jogo com o Diogo. O Heitor defende que não vai florear a atitude de ninguém por mais próximos que sejam, condenando-a por aproveitar o momento para discutir. A Renata insiste que o Heitor mudou o seu discurso de amigo para um discurso frio e o bate-boca entre os dois continua. O Heitor sugere que a Renata termine a conversa, rematando que está a discutir com uma das pessoas que lhe é mais próxima.